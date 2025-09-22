Galatasaray 2-0 TÜMOSAN Konyaspor (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig | 6. Hafta
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
12. dakika: İlkay Gündoğan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un ortasında Icardi, penaltı noktası civarından kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakika: Guilherme'in soldan arka direğe ortasında Muleka'nın vuruşunda top üstten auta gitti.
23. dakika - Gol: Uğurcan Çakır'ın attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakika: Sane'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sallai'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş başarılı bir kurtarış yaptı.
45+1. dakika - Gol: Sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Barış Alper, yerden pasını penaltı noktası gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Icardi, çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
Devre: Sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-0 üstün giriyor.