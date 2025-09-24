Galatasaray, 26 Eylül'de Corendon Alanyaspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Antrenman raporu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, 26 Eylül Cuma günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, topla ısınmayla başladı. Çalışma daha sonra iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmaları sonrası yapılan savunma ve hücum idmanlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.