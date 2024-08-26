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Galatasaray, Avrupa'da 318. Mücadelesine Çıkıyor

Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 318. Avrupa maçını yapacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:06
Galatasaray, Avrupa'da 318. Mücadelesine Çıkıyor

Galatasaray, Avrupa Arenasında 318. Maçına Çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş mücadelesinde yarın İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak olan Galatasaray, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 318. karşılaşmasına adım atmış olacak.

Galatasaray'ın Geçmişteki Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar 317 müsabakaya çıktı ve bunların 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 120 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 84 maçı ise eşitlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip kalelerine 429 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 475 gol gördü.

Devler Ligi Elemelerinde 34. Randevu

Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kulüp kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugüne dek 33 maça çıktı. Bu mücadeleler sonucunda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu eleme maçlarında 75 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

18. Defa Devler Ligi'nde Mücadele Hedefi

Eğer Galatasaray, Young Boys'u eleme başarısını gösterirse, tarihinde toplamda 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu prestigel ligde daha önce 17 defa grup aşamasında yer aldı ve bunlardan 10 kez elemeleri geçerek gruplara katılmayı başardı.

İsviçre Takımları ile Rekabet

Galatasaray, İsviçre ekipleri ile daha önce 18 kez karşı karşıya geldi ve bu mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. İç sahada ise, Galatasaray'ın İsviçre takımlarına karşı 8 maçta hiç yenilgi yüzü görmediğini belirtmekte fayda var.

Sonuç

Galatasaray, yarın oynanacak olan bu mücadelede galibiyetle ayrılarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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