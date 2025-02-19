Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazır

Galatasaray, AZ Alkmaar'a Hazır!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Tesisleri'nde Yoğun Hazırlık

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçı için taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakatlar Durumda

Tedavilerine devam edilen Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda), UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç (solda) de katıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda), UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç (solda) de katıldı.