Galatasaray, Başakşehir Maçında Kadroda Önemli Değişiklikler Yaptı

RAMS Başakşehir Maçında Galatasaray'ın Kadro Değişiklikleri

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde son geçtikleri maçtaki ilk 11'lerine göre 8 değişiklik gerçekleştirdi.

Son 11'deki Değişiklikler

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya sarı-kırmızılılar; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile başladı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk'un Tercihleri

Okan Buruk, RAMS Başakşehir ile son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının başlangıç kadrosuna göre 8 oyuncuyu değiştirerek, rakipleri karşısında yeni bir strateji arayışına girdi. Bu mücadelede Buruk'un yedek kulübesine çektiği oyuncular arasında Günay, Metehan, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Sallai ve Batshuayi bulunuyor.

Gabriel Sara'nın Yokluğu

Öte yandan, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sakatlığı nedeniyle RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer alamadı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunda sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Kerem Demirbay'ın Geri Dönüşü

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında yer almıştı ve Gabriel Sara'nın yokluğunda forma talep etti. Kerem, bu süreçte 10 müsabakadan 6'sında oyuna sonradan dahil olmuştu.