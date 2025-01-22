Galatasaray, Berat Yılmaz ile Sözleşmeyi 2028'e Kadar Uzattı

Galatasaray, Berat Yılmaz ile Anlaşmayı Uzattı

Galatasaray, 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Berat Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzalayarak, futbolcunun geleceğini güvence altına aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Berat Yılmaz Kiralık Olarak İskenderunspor'da

Aynı açıklamada, genç futbolcunun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor’da kiralık olarak forma giyeceği bilgisi verildi. Bu hamle, Yılmaz'ın gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray, geleceğin yıldızı olabilecek oyuncusunu uzun süreli sözleşme ile takımda tutarak, hem kulüp hem de futbolcu için önemli bir fırsat yaratmış oldu.