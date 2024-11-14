Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin'i Zorla Geçti: 71-69

Galatasaray Çağdaş Faktoring Deplasmanda Kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ile karşılaştı. Zorlu mücadelede, deplasmanda oynayan Galatasaray, 71-69'luk skorla galibiyete ulaştı.

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Her iki takımın da büyük heyecan yaşadığı karşılaşmada, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ortaya koyduğu performans, ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

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