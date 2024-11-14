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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin'i Zorla Geçti: 71-69

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin'i 71-69 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:47
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin'i Zorla Geçti: 71-69

Galatasaray Çağdaş Faktoring Deplasmanda Kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ile karşılaştı. Zorlu mücadelede, deplasmanda oynayan Galatasaray, 71-69'luk skorla galibiyete ulaştı.

Maçın Detayları

Her iki takımın da büyük heyecan yaşadığı karşılaşmada, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ortaya koyduğu performans, ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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