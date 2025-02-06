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Galatasaray, Carlos Cuesta ile Anlaştı: 3,5 Yıllık Sözleşme

Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı 3,5 yıllığına transfer etti. Bonservis 8 milyon avro.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:41
Galatasaray, Carlos Cuesta ile Anlaştı: 3,5 Yıllık Sözleşme

Galatasaray, Carlos Cuesta Transferini Duyurdu

Galatasaray, Belçika'nın Genk takımından Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Cuesta ile 3,5 yıl geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer Detayları Belli Oldu

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi için Racing Club Genk ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüp, bu transfer için 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Yıllık Ücretler Ortaya Çıktı

Açıklamada, Cuesta’ya ödenecek yıllık ücretler de detaylandırıldı. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650 bin avro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 450 bin avro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 550 bin avro ve 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 650 bin avro garanti ücret ödenecek.

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