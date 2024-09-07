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Galatasaray, Çaykur Rizespor için Hazırlıklara Devam Ediyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Florya'daki antrenmanda çalışmalar hız kesmeden devam etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:12
Galatasaray, Çaykur Rizespor için Hazırlıklara Devam Ediyor

Galatasaray Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürmekte. Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda yoğun bir çalışma programı izledi.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve çeviklik çalışmalarıyla başladı. Sonrasında futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaparak konsantrasyonlarını artırdı. Antrenmanın ilerleyen aşamalarında, topa sahip olma teknikleri ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi.

Özel Maç Programı

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Galatasaray, yarın saat 18.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Trendol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile bir özel maç yapacak. Bu hazırlık karşılaşmasının, takıma son rötuşları yapmasında yardımcı olması bekleniyor.

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