Galatasaray'da bir dönem kapandı: 12 yılın ardından flaş değişiklik

Sarı kırmızılı taraftar şaşkın! 12 sene sonra büyük değişiklik! Tüm detaylar haberimizde.

Galatasaray'da bir dönem kapandı: 12 yılın ardından flaş değişiklik
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Galatasaray'da 12 sene sonra ilk defa bir değişiklik yaşandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da 12 sene sonra büyük bir değişiklik yaşandı. Spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon Euro karşılığında 5 senelik anlaşma yapıldı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'da gönderilen ve KAP'ta yer alan açıklamaya göre

galatasaray sponsoru değişti

2024-2025 sezonunu kapsayacak olan ve 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak anlaşma 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. 5 senelik sponsorluk ve lisans sözleşmesiyle 25 milyon Euro net ödeme dışında sportif başarıya dayalı prim ve ödül sistemine uygun ödemeler Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üstünden hesaplanacak ve Galatasaray'a aktarılacak. 

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