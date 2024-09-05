Galatasaray'da Davinson Sanchez Mutlu Gelişme

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den Olumlu Haber

Galatasaray Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez, antrenmanda yer alarak takıma geri döndü.

İdman Detayları

Yapılan resmi açıklamalara göre, antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki çalışmalar, topa sahip olma egzersizlerinin ardından çift kale maçla tamamlandı.

Davinson Sanchez'in Durumu

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen Kolombiyalı stoper, antrenmanın tamamında yer alarak takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu da Galatasaray için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Galatasaray, yarın saat 12.00 ve 17.30’da gerçekleştireceği diğer idmanlarla Çaykur Rizespor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürecek.