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Galatasaray'da şok sakatlık: Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek

Galatasaray'da şok sakatlık: Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i 11. hafta maçlarında Kasımpaşa'yı kendi sahasında 2-1 mağlup etti ancak yıldız futbolcunun sakatlanması nedeniyle galibiyet unutuldu. Bu tecrübeli ismin Şampiyonlar Ligi'nde de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise oldukça fazla merak ediliyor.