Galatasaray'da şok sakatlık: Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i 11. hafta maçlarında Kasımpaşa'yı kendi sahasında 2-1 mağlup etti ancak yıldız futbolcunun sakatlanması nedeniyle galibiyet unutuldu. Bu tecrübeli ismin Şampiyonlar Ligi'nde de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise oldukça fazla merak ediliyor.
Sarı-Kırmızılı kaleci Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'i 11. hafta maçlarında Galatasaray'ın evinde Kasumpaşa ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında ceza sahasının içine sahanın solundan giren Mamadou Fall, gole gitmek için atak yağtığında Muslera ile çarpıştı. Poz,syonun hemen ardından sol kolundan sakatlık geçiren Muslera oyundan çıkarken Muslera'nın yerine fileyi koruma görevi Günay Güvenç'e verildi. Günay böylelikle sarı-kırmızılı ekipler ilk maçına çıkmış oldu. Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaptan pazubendini da Kerem Aktürkoğlu devraldı.