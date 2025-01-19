Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray Daikin, Rakibini Rahat Geçti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında güçlü bir performans sergileyerek, Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma, Galatasaray'ın sahasında gerçekleşti.

Maç Sonucu: 3-0

Güçlü bir oyun ortaya koyan Galatasaray Daikin, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek, ligdeki avantajını sürdürdü. Takım, bu galibiyetle zirveye olan iddiasını güçlendirdi.

Galatasaray, maç boyunca sergilediği üstün oyun ile taraftarlarını da mutlu etmeyi başardı. Voleybolseverler, bu etkileyici galibiyetin ardından takıma destek vermeye devam edecek.