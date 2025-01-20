Galatasaray, Dinamo Kiev ile Tarihi Bir Maç İçin Sahaya Çıkıyor

Galatasaray, Dinamo Kiev ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:25
Galatasaray, Dinamo Kiev ile Tarihi Bir Maç İçin Sahaya Çıkıyor

Galatasaray, Dinamo Kiev ile Tarihi Bir Maç İçin Sahaya Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Galatasaray, Ukrayna temsilcileri karşısında ilk galibiyetini almak için kıran kırana bir mücadele verecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplamda 25 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak olan bu zorlu mücadelede galip gelerek, ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Avrupa kupalarındaki tarihine baktığımızda, Galatasaray bugüne kadar Ukrayna takımlarıyla oynadığı 3 maçta galibiyet elde edemedi. Yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda, hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiasını güçlendirecek hem de Ukrayna ekiplerine karşı kötü istatistiğini değiştirecektir.

Ukrayna Takımlarıyla Oynadığı Maçlar

Galatasaray, Ukrayna takımlarıyla ilk randevusunu 2008-09 sezonu'nda Metalist karşısında yaşadı ve 1-0 mağlup oldu. İkinci kez, 2010-11 sezonu'nda Karpaty ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlardan birinde 2-2 eşitlik sağlarken diğerinde 1-1 berabere kaldı.

Dinamo Kiev'in Türk Rakipleriyle İmtihanı

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, UEFA organizasyonlarında Türk takımları ile 26 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde 13 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Kiev, Türk takımlarına karşı etkileyici bir performans sergiliyor. Ancak, Türk takımları arasında yalnızca 7 kez Dinamo Kiev'i mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray ile Dinamo Kiev'in İlk Karşılaşması

Yarın oynanacak olan bu zorlu maç, Galatasaray ve Dinamo Kiev'in tarihlerindeki ilk resmi karşılaşma olma özelliği taşıyor. UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmemiş olan bu iki takım arasındaki rekabet, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı yaratacak.

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