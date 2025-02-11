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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 24 Şubat'ta!

Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan! Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:05
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 24 Şubat'ta!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverleri buluşturan en büyük karşılaşma yaklaşırken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan bu karşılaşma, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, iki ekip için de puan cetvelinde kritik öneme sahip olacak.

Stadyumdan gelecek atmosferle birlikte, takım oyuncularının performansı merakla bekleniyor. Bu eşleşme, tüm Türkiye'nin gözlerini yine futbol sahalarına çevirecek.

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