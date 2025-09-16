Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi resmen transfer etti

Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.

Storti'nin kariyer geçmişi

Lalia Storti, kariyeri boyunca Montpellier, FF Yzeure, Guingamp, Olimpik Marsilya, Dijon, Saint-Etienne, Metz ve Nantes takımlarının formalarını giydi.

Transfer, Galatasaray GAİN'in orta saha hattını güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor; Storti'nin tecrübesi ve çok takımlı geçmişi takım için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.