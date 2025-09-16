Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi Resmen Transfer Etti

Galatasaray GAİN, 32 yaşındaki Fransız orta saha Lalia Storti ile resmi sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:07
Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi Resmen Transfer Etti

Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi resmen transfer etti

Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Fransız orta saha oyuncusu Lalia Storti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.

Storti'nin kariyer geçmişi

Lalia Storti, kariyeri boyunca Montpellier, FF Yzeure, Guingamp, Olimpik Marsilya, Dijon, Saint-Etienne, Metz ve Nantes takımlarının formalarını giydi.

Transfer, Galatasaray GAİN'in orta saha hattını güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor; Storti'nin tecrübesi ve çok takımlı geçmişi takım için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürek Milli Takımı Türkistan Uluslararası Yarışları'nda 2 Madalya Kazandı
2
A Milli Takım'a TBF'de Tören: FIBA 2025'te Gümüş Madalya Kutlandı
3
Galatasaray GAİN, Lalia Storti'yi Resmen Transfer Etti
4
Dünya Atletizm Şampiyonası 4. Gün: Tuğba Danışmaz Finale Yükseldi
5
A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da Çiçeklerle Karşılandı — 2025 FIVB'de Gümüş
6
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ACS Sepsi-SIC ile Avrupa Ligi Ön Elemesi’nde
7
Deniz Öncü, 2026'da Elf Marc VDS Racing ile Resmen Anlaştı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa