Galatasaray HDI Sigorta'dan Altekma'ya 3-0'lık Şok

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nde Altekma'yı 3-0 yenerek 17. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:09
Galatasaray HDI Sigorta'dan Altekma'ya 3-0'lık Şok

Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı Rahat Geçti

Voleybol dünyasında heyecan dolu anların yaşandığı SMS Grup Efeler Ligi'nde, Galatasaray HDI Sigorta, Altekma ile karşı karşıya geldi. 26. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi avantajıyla çıktığı maçta rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın Başarılı Performansı

Galatasaray HDI Sigorta, bu sonuçla birlikte ligin 17. galibiyetine ulaşarak zirve yolundaki iddiasını sürdürdü. Maç boyunca sergilediği etkili oyun ile dikkat çeken Galatasaray, Altekma'nın ise ligin 12. mağlubiyetini almasına neden oldu. Taraftarını mutlu eden bu zafer, Galatasaray’ın moral kaynağı oldu.

SMS Grup Efeler Ligi'nin heyecanla devam ettiği bu dönemde, Galatasaray HDI Sigorta'nın performansı büyük bir merakla takip ediliyor.

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