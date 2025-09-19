Galatasaray HDI Sigorta Transfer Töreni: Wright, Maar ve Jaeschke Resmen İmza Attı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreni, sarı-kırmızılı camianın dikkatini çekti. Törene Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban ve yeni transferler Michael Wright, Stephen Maar ile Thomas Jaeschke katıldı.

Mehmet Cibara: "Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz"

Mehmet Cibara, takımın geçen sezonki performansına dikkat çekerek hedefleri netleştirdi. Cibara, "Uzun yıllar sonra geçen sezon final oynamıştık. Bu sezon müzemize kupa getirmek istiyoruz. Kadromuzda bulunan oyuncular, çok büyük başarılara imza atmış isimlerdir. Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz. Uzun yıllar sonra SMS Grup Efeler Ligi'ni kazanmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cibara ayrıca teknik ekipten de beklentisini vurguladı: "Umut Çakır hocanın başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu sene de devam eden bir kontratı var. Ondan CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de kupa bekliyorum."

Kuban ve Transferlerin Mesajları

Timur Kuban, hem erkek hem kadın voleybol takımları için iddialı hedefler bulunduğunu belirterek, "Erkek takımımız, geçen sene harika bir performans sergiledi. SMS Grup Efeler Ligi'nde final oynadığımız için çok mutluyuz. Dünya yıldızlarımızla birlikte çok güçlenmiş kadromuz var. CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Uluslararası anlamda ülkemizi temsil etmeyi önemsiyoruz." dedi.

Thomas Jaeschke, imza sürecine dair duygularını şöyle aktardı: "Ocak ayında kulüple görüşmelere başladık. Kontratı görünce çok mutlu olmuştum. Sonunda burada olduğum için de mutluyum. Burada olmak için çok bekledim."

Stephen Maar ise Efeler Ligi'ni uzun süredir takip ettiğini belirterek, "Bir Galatasaray taraftarı olarak buraya transfer olduğum için mutluyum. Bu ligde oynamak istiyordum. CEV Şampiyonlar Ligi için de harika bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza bana burada oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Michael Wright da transferle ilgili, "Almanya kariyerimden sonra buraya gelmek benim için büyük bir adımdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Galatasaray'ın bir parçası olduğum için de mutluyum." diye konuştu.

İmza töreninde vurgulanan ortak hedefler arasında SMS Grup Efeler Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir temsil yer alıyor. Kulüp yönetimi ve yeni transferler, hem yerel hem uluslararası arenada başarı sözü verdi.