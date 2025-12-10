DOLAR
Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu’ndan Çifte Hentbol Şampiyonluğu

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2025-2026 okul sporları hentbolunda hem yıldız kız hem yıldız erkek kategorilerinde namağlup şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:27
Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul sporları hentbol müsabakalarında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Okul, hem yıldız kız hem de yıldız erkek kategorilerinde tek yenilgi almadan şampiyon oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen Kayseri okul sporları hentbol karşılaşmalarında üstün performans sergileyen takımlar, Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Hem kız hem erkek ekiplerin şampiyonluğu, okulda oturan hentbol kültürünün ve disiplinli çalışmanın bir sonucu olarak değerlendirildi.

Okulda fahri antrenör olarak görev yapan Ahu Topçu, başarının uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: Yaptığımız çalışma yaklaşık 4 senenin emeği olarak düşünülebilir. Uzun soluklu bir çalışma disiplin özverili aile ve her zaman destek veren okul yönetimi ile çok büyük bir başarının altına imza attığımızı söyleyebiliriz. Katılım sayısının da fazla olduğunu düşündüğümüzde hem kız hem erkek hentbol takımımızın şampiyonluk olması okul genelinde hentbol kültürünün oturması ile alakalıdır. Bu başarıda desteklerini esirgemeyen, Okul Müdürü Erol Sarı, Müdür Yardımcısı ÖmerMert ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şafak Afan hocamıza teşekkür ediyorum dedi.

Okul yönetimi, öğretmenler ve ailelerin ortak çalışmasıyla elde edilen bu çifte şampiyonluk, Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'nu bölgesel ve ulusal arenada ön plana çıkaran bir başarı olarak kayda geçti.

