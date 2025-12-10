Fenerbahçe Brann'a konuk oluyor — Avrupa Ligi 6. hafta TSİ 23.00

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Norveç temsilcisi Brann ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Brann da aynı puanla 19. sırada bulunuyor.

Maç öncesi form grafiği

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilirken, Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Takımın bu organizasyondaki 5 golünün 3'ünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti; diğer golleri Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca attı.

Avrupa kupalarındaki birikim

Fenerbahçe, yarınki mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında toplam 296. maçına çıkacak. Takımın bu süreçteki bilançosu: 116 galibiyet, 64 beraberlik, 115 mağlubiyet. Sarı-lacivertliler rakip filelere 402 gol gönderirken, kalesinde 417 gol gördü.

Kupa 2 kapsamında (UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi) ise Fenerbahçe, bugüne kadar 153 maç oynadı; bu alandaki istatistikleri 66 galibiyet, 40 beraberlik, 47 mağlubiyet. Söz konusu kulvarda 213 gol atılırken, kalesinde 192 gol gördü.

Kadroda eksikler

Sarı-lacivertlerin forveti Jhon Duran, Ferencvaros maçının son anında rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. 21 yaşındaki forvet, bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 maçta süre aldı.

Ayrıca Başakşehir maçında sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Nelson Semedo da Brann karşısında görev yapamayacak.

Norveç takımlarıyla geçmiş

Fenerbahçe daha önce Norveç takımlarından sadece Molde ile karşılaştı. 2015-2016 sezonunda grup aşamasında Molde ile eşleşen sarı-lacivertliler, evindeki maçı 3-1 kaybederken, deplasmanda 2-0 galip geldi. O sezon her iki takım da grubu ilk 2'de tamamlayarak üst tura yükselmişti. Kanarya, 10 yıl aradan sonra yeniden Norveç’te sahaya çıkacak.

Hakem triosu

Brann — Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcı hakemleri Erwan Finjean ve Valentin Evrard, dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olacak. VAR koltuğunda Eric Wattellier oturacak; AVAR görevini ise Marc Bollengier üstlenecek.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA YARIN NORVEÇ EKİBİ BRANN'A KONUK OLACAK