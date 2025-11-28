Galatasaray Kadıköy'de Son 7 Derbide 5 Galibiyet

Galatasaray, Kadıköy’deki son 7 derbinin 5’ini kazandı. Trendyol Süper Lig 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi Fenerbahçe’ye konuk olacak. Okan Buruk’un bilançosu 3G-1B.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:02
Galatasaray Kadıköy'de Son 7 Derbide 5 Galibiyet

Galatasaray Kadıköy'de Son 7 Derbide 5 Galibiyet

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 7 derbinin 5’inden galip ayrıldı.

Maç Takvimi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe’ye konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, rakibiyle Kadıköy’de yaptığı son maçlarda galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Son Dönem Performansı

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6’sı Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Okan Buruk’un Kadıköy Bilançosu

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Kadıköy’de Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya geldi. Buruk, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Okan Buruk’un ekibi bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Kadıköy’deki Son 7 Derbi ve Sonuçları

02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KARŞI KADIKÖY'DE OYNADIĞI SON 7 DERBİNİN 5'İNDEN GALİP AYRILDI.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KARŞI KADIKÖY'DE OYNADIĞI SON 7 DERBİNİN 5'İNDEN GALİP AYRILDI.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'u sürdürülebilir başarıya odakladık
2
Luan Campos Sivas'tan izinsiz ayrıldı, sosyal medya Kamanan benzetmesini gündeme getirdi
3
TÜRSAB Doğu Karadeniz'den Trabzonspor'a Ziyaret
4
İstanbul 2027 Avrupa Oyunları: Türkiye ile EOC Ev Sahipliği Anlaşmasını İmzaladı
5
Tolgahan Tuğlu: Katar, Global Futbolun Merkezi Haline Geldi
6
Trabzonspor – Konyaspor: 49. randevu | 14. hafta
7
Gökhan Ünal'a Sürpriz: Gol Kralı Ayakkabısı 20 Yıl Sonra

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?