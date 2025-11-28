Galatasaray Kadıköy'de Son 7 Derbide 5 Galibiyet

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 7 derbinin 5’inden galip ayrıldı.

Maç Takvimi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe’ye konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, rakibiyle Kadıköy’de yaptığı son maçlarda galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Son Dönem Performansı

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6’sı Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Okan Buruk’un Kadıköy Bilançosu

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Kadıköy’de Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya geldi. Buruk, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Okan Buruk’un ekibi bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Kadıköy’deki Son 7 Derbi ve Sonuçları

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

GALATASARAY, FENERBAHÇE'YE KARŞI KADIKÖY'DE OYNADIĞI SON 7 DERBİNİN 5'İNDEN GALİP AYRILDI.