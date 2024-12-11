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Galatasaray Petrol Ofisi, Olimpik Lyon'a 6-0 Yenildi

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'a 6-0 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:00
Galatasaray Petrol Ofisi, Olimpik Lyon'a 6-0 Yenildi

Galatasaray Petrol Ofisi, Olimpik Lyon ile Gördü Farkı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın güçlü ekibi Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi. Maç, Galatasaray'ın sahasında oynandı.

Karşılaşma, Galatasaray Petrol Ofisi'nin istediği gibi geçmedi ve ev sahibi ekip, sahadan 6-0 gibi ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Olimpik Lyon, güçlü kadrosuyla maça damga vurdu ve Galatasaray’a karşı rakiplerine karşı üstün bir performans sergiledi.

Bu sonuç, Galatasaray Petrol Ofisi'nin turnuvadaki zorlu mücadelesinin bir parçası olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki maçlar için takımın performansı oldukça kritik olacak.

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