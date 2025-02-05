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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, bilinçli kart görme sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. 8 Süper Lig takımı da disipline gönderildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:26
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile birlikte 8 Süper Lig takımı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görmesi" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ayrıca, hukuk müşavirliği, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi de çeşitli sebeplerle disipline gönderdi.

Disiplin kurulu tarafından sevk edilen diğer isimler arasında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve Karadeniz ekibinin futbolcuları Rachid Ghezzal ile Ibrahim Olawoyin yer alıyor.

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