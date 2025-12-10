DOLAR
Düzce'de Okul Sporları Gençler Bowling Şampiyonları Belli Oldu

Düzce'de Okul Sporları Gençler Bowling müsabakalarına 13 takım katıldı; Genç Erkekler'de Düzce Spor Lisesi, Genç Kızlar'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci oldu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:36
DÜZCE (İHA) – Düzce’de Okul Sporları Gençler Bowling müsabakalarına 13 takım katılım sağladı. Düzce Bowling Salonunda büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonuçlandı.

Genç Erkekler

1. Düzce Spor Lisesi, 2. Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi, 3. Özel Düzce Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Genç Kızlar

1. Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 2. Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi, 3. Atatürk Anadolu Lisesi, 4. Düzce Spor Lisesi.

Dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen tören ile takdim edildi.

