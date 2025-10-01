Fenerbahçe Avrupa'da 292. maçına çıkıyor — Nice maçı öncesi istatistikler

Fenerbahçe Avrupa'da 292. maçına çıkıyor

SÜHA GÜR - UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.

'2' numaralı kupada 150. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi. Bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 209 gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde etkili performans

UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda Fenerbahçe 95 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet, 28 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde edildi. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

UEFA Kupası — O: 54, G: 18, B: 10, M: 26, A: 72, Y: 91

UEFA Avrupa Ligi — O: 95, G: 46, B: 28, M: 21, A: 137, Y: 99

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası — O: 33, G: 9, B: 4, M: 20, A: 30, Y: 70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme — O: 42, G: 15, B: 13, M: 14, A: 62, Y: 51

UEFA Şampiyonlar Ligi — O: 40, G: 11, B: 6, M: 23, A: 42, Y: 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası — O: 9, G: 3, B: 1, M: 5, A: 11, Y: 11

UEFA Konferans Ligi — O: 18, G: 12, B: -, M: 6, A: 44, Y: 23

TOPLAM — O: 291, G: 114, B: 62, M: 115, A: 398, Y: 415