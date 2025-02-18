Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu Tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübü, sanat ve sporun buluştuğu bir etkinlikte "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu"'nu tanıttı. Bu özel etkinlik, 1907 Fenerbahçe Derneği öncülüğünde 1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirildi.

Ülker Stadı'ndaki Lansman

Etkinlik, Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı gibi önemli isimler ile Ressam Devrim Erbil ve Proje Küratörü Renk Erbil etkinlikte yer aldı.

Devrim Erbil'in Coşkulu Açıklamaları

Tanıtımda konuşan Ressam Devrim Erbil, organizasyonda yaşamış olduğu coşkuyu dile getirerek, "Yüzlerce sergi açtım ama hiçbirinde sizlerle yaşadığım coşkunun benzerini yaşamadım. Fenerbahçe ve sanatın birleştiği bir ortam oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ali Koç’tan Stat Büyütme Müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, etkinlikte yaptığı açıklamada, iki yıl içerisinde Ülker Stadı’nın büyütülmesi planını duyurdu. Koç, “Sanatın sporla buluştuğu bir gece için buradayız. Devrim Bey ile işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz. Fenerbahçe bir spor kulübü olmanın da ötesindedir. Umarım projemiz hedeflerine ulaşır ve ilham kaynağı olur. İnşallah iki sene sonra stadımızı büyütmüş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Sonuç ve Fotoğraf Çekimi

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi ve katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

1907 Fenerbahçe Derneği önderliğinde 1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirilen "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

1907 Fenerbahçe Derneği önderliğinde 1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirilen "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.