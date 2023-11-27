Galatasaraylılara Müjde! Burhan Felek’te İki Maç Tek Bilet

Galatasaray Voleybol Takımları Avrupa’da Sahnede

30 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda iki önemli maç oynanacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası’nda ülkemizi temsil ediyor. 30 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda iki heyecanlı maça çıkacaklar.

Saat 18.00’de başlayacak olan ilk maçta Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 16’lı finaller turu rövanş maçında Yunanistan’ın AOP Kifisias ATHENS takımıyla karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan takımımız, rövanş maçında iki set alması halinde bir üst tura yükselecek.

Saat 20.30’da ise Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup 8’li finaller turu ilk maçında Almanya’nın VC Wiesbaden takımını ağırlayacak. Takımımız, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek.

Her iki maçın biletleri tek bilet olarak satışa çıktı.