Galler ile Türkiye Arasında Tüm Gözler Saha ve Tribünlerde

Galler-Türkiye Maçından Öne Çıkanlar

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk karşılaşmasında, A Milli Futbol Takımı, Galler ile deplasmanda bir araya geldi. Maç öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan kaptan Hakan Çalhanoğlu, son anda dahil olmasına rağmen teknik direktör Vincenzo Montella tarafından yedek kulübesine alındı.

İlk 11 Belirlendi

Montella, Galler karşısında kalede Mert Günok tercih etti. Defans hattında ise Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı ve Mert Müldür yer aldı. Orta sahada Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve forvette Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler sahaya çıktı.

Yedekler ve İlgili Detaylar

Takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Can Uzun ve Eren Dinkçi yedek kulübesinde yer aldı. Ayrıca, Muhammed Şengezer, Yusuf Özdemir ve Eren Elmalı ise maç kadrosuna dahil edilmedi. Cezalı Merih Demiral da bu mücadelede forma giyemedi.

Yeni Yüzler Kadroda

Takımda bu maçla birlikte Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu da ilk kez aday kadroda yer aldı. Eğer şans verilirse, bu oyuncular A Milli Takım formasıyla sahada yer alacakları için heyecanlı.

TFF Başkanı Stadyumda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galler ile oynanan bu önemli maçı tribünden takip etti. Hacıosmanoğlu, TFF başkanı olduktan sonra izlediği ilk milli maçta, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yer aldı.

Taraftar Desteği

Galler ile karşılaşmada Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı’nda kendilerine ayrılan alanda, ay-yıldızlı ekibe destek vermek üzere yerlerini aldı. Maç, 33 bin kişilik kapasiteye sahip stadyumda tamamen dolu olarak gerçekleşti.

Galler'in Yeni Teknik Direktörü

Galler’in yeni teknik direktörü Craig Bellamy, bu karşılaşma ile milli takımın başında ilk maçına çıktı. Bellamy, daha önce Rob Page’in yerine bu görevde bulunmak üzere atanmıştı.