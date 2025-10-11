Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hazırlık Detayları ve Kadro Durumu

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı; daha sonra 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

İdmana milli takımlarda bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Tedavilerine devam edilen Sorescu ve Boateng ise antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın devam edecek.

