Nesine 2. Lig 6. Hafta: Kırmızı ve Beyaz Grup Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 6. haftada Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçların sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:23
Futbolda Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor - Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-0

Mardin 1969 - KCT 1461 Trabzon FK: 2-1

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Adanaspor: 6-0

Ankara Demirspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

Güzide Gebzespor - Arkent Arnavutköy Belediyesi: 1-0

Somaspor - Aliağa Futbol: 0-3

Fethiyespor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0

Bursaspor - Isbaş Isparta 32: 0-1

Beyaz Grup

Merkür Jet Erbaaspor - GMG Kastamonuspor: 2-3

İskenderunspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-3

Adana 01 FK - Karacabey Belediyespor: 2-1

Kepezspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2

Sultan Su İnegölspor - Muğlaspor: 0-2

Anagold 24Erzincanspor - Karaman FK: 2-1

Seza Çimento Elazığspor - Batman Petrolspor: 1-2

MKE Ankaragücü - Altınordu: 1-1

Bucaspor 1928 - Beykoz Anadoluspor: 0-1

Not: Yukarıdaki sonuçlar 6. hafta maçlarının tamamını kapsamaktadır.

