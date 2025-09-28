Nesine 2. Lig 6. Hafta: Kırmızı ve Beyaz Grup Sonuçları
Futbolda Nesine 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor - Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-0
Mardin 1969 - KCT 1461 Trabzon FK: 2-1
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Adanaspor: 6-0
Ankara Demirspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Güzide Gebzespor - Arkent Arnavutköy Belediyesi: 1-0
Somaspor - Aliağa Futbol: 0-3
Fethiyespor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
Bursaspor - Isbaş Isparta 32: 0-1
Beyaz Grup
Merkür Jet Erbaaspor - GMG Kastamonuspor: 2-3
İskenderunspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-3
Adana 01 FK - Karacabey Belediyespor: 2-1
Kepezspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2
Sultan Su İnegölspor - Muğlaspor: 0-2
Anagold 24Erzincanspor - Karaman FK: 2-1
Seza Çimento Elazığspor - Batman Petrolspor: 1-2
MKE Ankaragücü - Altınordu: 1-1
Bucaspor 1928 - Beykoz Anadoluspor: 0-1
Not: Yukarıdaki sonuçlar 6. hafta maçlarının tamamını kapsamaktadır.