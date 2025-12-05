Ertan Torunoğulları: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı

Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçının çekişmeli ve izlenesi olmasını diledi; transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 16:42
Ertan Torunoğulları: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı

Ertan Torunoğulları: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş heyecanı

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe yönetimi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

Kura çekimi ve grup takvimi

Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. C Grubunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk maçını Beşiktaş ile oynayacak.

Ertan Torunoğulları'nın değerlendirmesi

Ertan Torunoğulları Beşiktaş müsabakası hakkında, "Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçımızda evimizde Beşiktaş’ı ağırlayacağız. Ligdeki maçımız çekişmeli geçmişti. Umuyorum ki kupada da güzel bir maç izleteceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Torunoğulları transfer çalışmalarıyla ilgili, "Büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli devam eder. Şu anda transferi konuşmak için erken. Ligde 3 maçımız daha var. Bu maçları aldıktan sonra, transfer sezonu başlayınca sizlerle çalışmaları paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Taner Sönmezer'den birlik ve fair-play mesajı

Taner Sönmezer ise kupanın tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Biz iki kişi buradayız. Bu da kulübümüzün nasıl bir aile ortamı içinde olduğunu gösteriyor. Her yerde kenetlenmiş şekilde çalışıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası hayırlı olsun. Centilmence, sakatlıksız, bol gollü maçlar olsun. Hem lig, hem Avrupa hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda yola devam ediyoruz. 3 alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız, kulübümüz ve yönetimimiz buna odaklandı. İlk maçımızı Beşiktaş’la sahamızda yapacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız ama galip gelip kupada yoluna devam eden taraf olmak istiyoruz" dedi.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERTAN TORUNOĞULLARI İLE TANER SÖNMEZER DE BASIN MENSUPLARINA...

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERTAN TORUNOĞULLARI İLE TANER SÖNMEZER DE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERTAN TORUNOĞULLARI İLE TANER SÖNMEZER DE BASIN MENSUPLARINA...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köyceğizli Güreşçi Kızlar Kuşadası'nda 6 Birincilikle Döndü
2
Milli Güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonasında Altın Madalyayı Kazandı
3
Galatasaray'da Maç Sonu Coşkusu: Arda Ünyay Tribünde Üçlü Çektirdi
4
2026 Dünya Kupası: Türkiye'nin Muhtemel Rakipleri ve Grup Detayları
5
Leroy Sane, Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5. golünü attı
6
Victor Osimhen 11 gole ulaştı: Samsunspor'a çift gol
7
Galatasaray, Evindeki Yenilmezliğini 26 Maça Çıkardı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi