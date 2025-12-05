Ertan Torunoğulları: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı

Ertan Torunoğulları: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş heyecanı

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe yönetimi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

Kura çekimi ve grup takvimi

Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. C Grubunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk maçını Beşiktaş ile oynayacak.

Ertan Torunoğulları'nın değerlendirmesi

Ertan Torunoğulları Beşiktaş müsabakası hakkında, "Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçımızda evimizde Beşiktaş’ı ağırlayacağız. Ligdeki maçımız çekişmeli geçmişti. Umuyorum ki kupada da güzel bir maç izleteceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Torunoğulları transfer çalışmalarıyla ilgili, "Büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli devam eder. Şu anda transferi konuşmak için erken. Ligde 3 maçımız daha var. Bu maçları aldıktan sonra, transfer sezonu başlayınca sizlerle çalışmaları paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Taner Sönmezer'den birlik ve fair-play mesajı

Taner Sönmezer ise kupanın tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Biz iki kişi buradayız. Bu da kulübümüzün nasıl bir aile ortamı içinde olduğunu gösteriyor. Her yerde kenetlenmiş şekilde çalışıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası hayırlı olsun. Centilmence, sakatlıksız, bol gollü maçlar olsun. Hem lig, hem Avrupa hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda yola devam ediyoruz. 3 alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız, kulübümüz ve yönetimimiz buna odaklandı. İlk maçımızı Beşiktaş’la sahamızda yapacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız ama galip gelip kupada yoluna devam eden taraf olmak istiyoruz" dedi.

