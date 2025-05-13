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Gaziantep FK, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, 18 Mayıs'ta Antalyaspor ile oynayacağı maç için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:52
Gaziantep FK, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten gelen bilgilere göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve aktivasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecektir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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