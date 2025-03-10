Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-1 Yenerek Öne Geçti

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:40
Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-1 Yenerek Öne Geçti

Trendyol Süper Lig'de Şok Sonuç!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta her iki takım da etkili oyun sergiledi, ancak son dakikalarda yaşanan gelişmeler karşılaşmanın kaderini belirledi.

İlk Yarıda Gelişen Fırsatlar

Maçın 52. dakikasında Beşiktaş, gol peşindeydi. Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, rakibinden sıyrıldığı an kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı, fakat vuruşu başarıyla kurtarıldı. Pozisyonun devamında Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza yayı üzerinden Joao Mario'nun vuruşu da kaleci Bozan tarafından bir kez daha çıkarıldı.

Beraberlik ve Çekişme

61. dakikada Gaziantep FK, karşılaşmada dengeyi sağladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

İkinci Sarıdan Kırmızı Kart

77. dakikada, Gaziantep temsilcisi Viana, orta alanın sağ kanadında Masuaku'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. Bu da takımın 10 kişi kalmasına neden oldu.

Son Dakikalarda Gelen Galibiyet

Karşılaşmanın 87. dakikasında ise Gaziantep FK, öne geçmeyi başardı. Kozlowski'nin pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılarak sağından kaleci Mert Günok'un soluna meşin yuvarlağı gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

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