Gaziantep FK, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor için hazırlıklarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan bu kritik maç öncesi, Kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanları sürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanın başlangıcında ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapıldı, ardından geniş alanda çift kale maç ile çalışmalara devam edildi.

Gelecek Antrenmanlar

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Takım, Hatayspor maçı için güçlü bir performans göstermeyi hedefliyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.