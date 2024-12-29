Gaziantep FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sürdürülüyor. Son yapılan çalışma, yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca salon içinde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, kuvvet çalışmaları ile sona erdi. Takım, yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürerek, Kasımpaşa maçına hazır bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.