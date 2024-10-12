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Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Kayserispor ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:48
Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Bellona Kayserispor için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan maça yönelik çalışmalar sürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım antrenmanlarını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sürdürüyor. Antrenman toplamda 1 saat 15 dakika sürerken, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlangıç yaptı.

Çalışmalar 5’e 2 pas geçişleriyle devam ederken, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

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