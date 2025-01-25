Gaziantep FK'nin Deplasmandaki Galibiyet Hasreti 9 Maça Çıktı

Gaziantep FK, Dış Sahada Galip Gelemiyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilerek dış sahada oynadığı son 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı. Ligin ilk haftasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ardından gelen haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenildi. Ayrıca, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldılar.

Ligde 26 Puan Topladılar

Reeder Samsunspor'a karşı kaybeden Gaziantep FK, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 9 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligde 26 puan toplayan ekip, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

Kenan Kodro'dan Takıma Katkı

Gaziantep FK'nin sezon başında Ferencvaros'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kenan Kodro, bu sezonki ikinci golünü attı. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Kodro, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 19 karşılaşmaya çıktı ve toplamda 661 dakika sahada mücadele etti. Bu süre zarfında 2 gol ve 1 asistle takıma önemli katkılar sağladı.