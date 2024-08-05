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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atıcılıkta Altın Madalya İtalya'nın

İtalya, Paris 2024 Olimpiyatları’nda atıcılıkta skeet karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:29
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atıcılıkta Altın Madalya İtalya'nın

İtalya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, atıcılık branşında skeet karışık takım kategorisinde büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bu alanda altın madalya, İtalya'nın başarılı ekibi Diana Bacosi ve Gabriele Rossetti'ye gitti.

Final Mücadelesi

Châteauroux Atıcılık Merkezi’nde gerçekleşen müsabakalarda, İtalyan ekibi finalde Amerika Birleşik Devletleri'nden Austen Jewell Smith ve Vincent Hancock ile karşılaştı. Heyecan dolu finalde, İtalya 45 puanla 44 puan alan ABD'yi geride bırakarak altın madalya elde etti.

Bronz Madalya Mücadelesi

Bu kategoride bronz madalya ise Çin ekibine gitti. Yiting Jiang ve Jianlin Lyu'dan oluşan takım, Hindistan’ı temsil eden Maheshwari Chauhan ile Anant Jeet Singh Nakura'yı 44-43 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

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