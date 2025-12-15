Kartepe'de Çocuklara Ücretsiz Spor Eğitimi Devam Ediyor

Kartepe'de ücretsiz spor okulları eğitimde

Kartepe Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla başlatılan spor okullarında eğitimler devam ediyor. Belediye bünyesinde sunulan programlar, ailelere mali yük getirmeden çocukların sporla erken yaşta tanışmasını hedefliyor.

Branşlar ve eğitim anlayışı

Program kapsamında tamamen ücretsiz olarak verilen kurslarda; karate, boks, güreş, halk oyunları, cimnastik ve futbol branşlarında uzman eğitmenler tarafından dersler yürütülüyor. Eğitimler, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayacak şekilde planlanıyor.

Hedefler ve kazanımlar

Projeyle sporculara temel teknik eğitimin yanı sıra turnuvalara hazırlanma ve müsabaka deneyimi kazandırılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, projenin amacının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve disiplin ile takım ruhunu aşılamak olduğu vurgulandı.

