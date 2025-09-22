Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Başladı — 27 Eylül'e Odaklandı

Gaziantep FK, 27 Eylül'de Samsunspor'u konuk edeceği maça bir günlük iznin ardından teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başlayan antrenmanlarla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:00
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Antrenmanın Detayları

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan seans, 5'e pas çalışmaları ve hücum organizasyonlarıyla son buldu.

Hazırlık Programı

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

