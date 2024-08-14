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Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Gaziantep FK, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:35
Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına hızla başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve 70 dakika sürdü.

Futbolcular İki Gruplara Ayrıldı

Sipay Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular, bu antrenmanda ayrı çalıştı. Antrenmanın içeriğinde ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç aktiviteleri yer aldı.

Gelecek Antrenman

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenman ile 18 Ağustos Pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşması için çalışmalarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcu Ogün Özçiçek de yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcu Ogün Özçiçek de yer aldı.

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