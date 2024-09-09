Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Sivasspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:38
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için antrenmanlarına devam ediyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları ile başladı ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Gözlemci İsimler

Bu idmanı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kara ve İskender Kaplan da yakından takip etti.

Gelecek Antrenman

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı yeni bir antrenmanla Net Global Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar