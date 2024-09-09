Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için antrenmanlarına devam ediyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları ile başladı ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Gözlemci İsimler

Bu idmanı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kara ve İskender Kaplan da yakından takip etti.

Gelecek Antrenman

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı yeni bir antrenmanla Net Global Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.