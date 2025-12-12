DOLAR
Gaziantep'te Çifte Satranç Şöleni: 2025 Türkiye ve Türkçe Konuşan Ülkeler Şampiyonaları

Gaziantep, 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası ve Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor; finalistler ve takım sıralamaları belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:01
Gaziantep'te Çifte Satranç Şöleni: 2025 Türkiye ve Türkçe Konuşan Ülkeler Şampiyonaları

Gaziantep satranç tarihine geçen iki büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor

Gaziantep, bu yıl satranç dünyasında bir ilke imza atarak 2025 Türkiye Satranç Şampiyonası ile Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonasına aynı anda ev sahipliği yapıyor. Organizasyonlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde düzenleniyor.

Türkiye Satranç Şampiyonası: Finalistler belli oldu

2025 Türkiye Satranç Şampiyonası’nda eleme turları tamamlandı ve zorlu mücadelelerin ardından finalde karşılaşacak isimler netleşti. İlk 16 turundan başlayıp yarı finallere uzanan süreçte öne çıkan sporcular arasında Büyükustalar Işık Can ve Cem Kaan Gökerkan final müsabakasına çıkma hakkı kazandı. Türkiye satranç camiasının merakla beklediği bu final, yılın en önemli karşılaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası: Takım sıralaması şekilleniyor

Bir diğer organizasyonda beşinci tur mücadeleleri oynandı. Tur sonuçları şu şekilde gerçekleşti: Türkmenistan ile Türkiye 2 takımı 1-1 berabere kaldı; Azerbaycan, Türkiye Gaziantep takımını 1,5-0,5 mağlup ederek liderliğini güçlendirdi; Türkiye 1 takımı Kazakistan karşısında 1,5-0,5 galip geldi; Kırgızistan ile Özbekistan karşılaşması 1,5-0,5 Özbekistan lehine sonuçlandı. Beşinci turun ardından Azerbaycan 9 puanla liderliğini sürdürürken, Özbekistan 7 puanla ikinci, Türkiye 1 takımı 6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Etkinlik programı ve şehrin kazanımları

Şampiyonalar kapsamında Gaziantep’te satranç kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir etkinlik programı yürütülüyor. Programda eğitmen ve hakem eğitimleri, simultane gösteri maçları, Yapay Zekâ Çağında Satranç konulu atölyeler ve şehrin çeşitli turistik bölgelerinde düzenlenecek gösteri karşılaşmaları yer alıyor. Etkinlikler yalnızca profesyonellere değil, tüm yaş gruplarından satrançseverlere açık şekilde devam ediyor.

Her iki organizasyonun aynı tarihlerde Gaziantep’te gerçekleştirilmesi, kentin spor turizmine ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlıyor. Organizasyon süresince dereceye giren sporculara toplam 1 milyon 750 bin TL ödül dağıtılacak olması, şampiyonaların prestijini artırıyor.

