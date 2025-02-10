Geleneksel Sporların Yükselişi: Popülarite Dayatmasına Direniş

Geleneksel Sporların Önemi Artıyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, son dönemlerde geleneksel sporların yaygınlaştırılması amacıyla güçlü bir mücadele verdiklerini açıkladı. Turus, sporların popülarite dayatmasına karşı önemli bir alternatif sunduğunu belirtti.

İş Birlikleri ve Tesisler

6. Olağan ve Mali Genel Kurulda başkanlığa seçilen Turus, “Geleneksel sporları Türkiye geneline yaymaya çalışıyoruz. Ankara'da kurduğumuz tesis halka açık ve yoğun ilgi görüyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katkıları bu süreçte çok önemli.” dedi. Ayrıca geleneksel sporları tanıtım tırı ile 81 ilde tanıtacaklarını söyledi.

Olimpiyatlarda Görülen Problemler

Son olimpiyat oyunlarını eleştiren Turus, “Olimpiyatlar artık bir spor etkinliği olmaktan çıkıp, kültürel değerlerin yok sayıldığı bir platform haline geldi.” ifadelerini kullandı. Turus, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bu sorunlara karşı alternatif oluşturmak için kurulduğunu vurguladı.

Ahlak ve Merhamet Öğretisi

Geleneksel sporların, çocuklara merhameti, ahlakı ve karşı tarafa saygıyı öğreteceğini belirten Turus, “Spor bir dayanışma ve dostluk alanıdır. Cirit oyunundaki puan verme sistemi, sadece kazanmayı değil, affetmeyi de öğretiyor.” açıklamasında bulundu.

Göçebe Oyunları Festivali

Turus, geleneksel sporlar köyü haline getirilen Bursa’nın İznik Gölü kenarında düzenlenen Göçebe Oyunları Festivali’nin 4 günde 2 bin sporcunun katılımıyla 4,5 milyon kişi tarafından izlendiğini belirtti. “Bu, Türk dünyasının olimpiyatlarıydı ve kültürel tanıtım açısından büyük öneme sahip.” diye ekledi.

Gelecek Vizyonu

2023 Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan'da yapılacağına değinen Turus, “Dünya, geleneksel sporlarla zenginleşecek. Popüler kültüre direnen gençleri bu alanlarla geliştirmeye kararlıyız.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen Abdulhadi Turus, "popülerite dayatmalarına" karşı geleneksel sporların yaygınlaşmasıyla mücadele edildiğini belirtti. Ankara'da geçekleştirilen 6. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Turus, geleneksel sporlara ilişkin proje ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen Abdulhadi Turus, "popülerite dayatmalarına" karşı geleneksel sporların yaygınlaşmasıyla mücadele edildiğini belirtti. Ankara'da geçekleştirilen 6. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Turus, geleneksel sporlara ilişkin proje ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.