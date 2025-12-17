UEFA Konferans Ligi TRT ve tabii’de: Canlı Yayın Akışı

TRT, futbolseverlere UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Yarına ait karşılaşmalar TRT 1, TRT Radyo 1, TRT Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Samsunspor’un maçı TRT 1 ve TRT Radyo 1 üzerinden izleyiciyle buluşacak. Konferans Ligi’ndeki yabancı takımların karşılaşmaları ise TABİİ Spor kanallarından yayınlanacak; kalan maçlar ise dönüşümlü olarak TABİİ Spor ve TRT Spor’da ekrana gelecek.

Canlı Yayın Programı

23.00 Mainz - Samsunspor - TRT 1/ TRT Radyo 1

23.00 Lausanne - Fiorentina - TABİİ Spor

23.00 Strasbourg - Breidablik - TABİİ Spor 1

23.00 Crystal Palace - Kups Kuopio - TABİİ Spor 2

23.00 Sparta Prag - Aberdeen - TABİİ Spor 3

23.00 Shakhtar Donetsk - Rijeka - TABİİ Spor 4

23.00 Rayo Vallecano - Drita - TABİİ Spor 5

23.00 - 01.00 Dönüşümlü yayın - TABİİ Spor 6/ TRT Spo

