DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,26%
ALTIN
5.936,08 -0,3%
BITCOIN
3.696.205,44 1,31%

UEFA Konferans Ligi TRT ve tabii’de — Canlı Yayın Akışı

UEFA Konferans Ligi maçları TRT 1, TRT Radyo 1, TRT Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak; Samsunspor maçı TRT 1 ve TRT Radyo 1'de.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:14
UEFA Konferans Ligi TRT ve tabii’de — Canlı Yayın Akışı

UEFA Konferans Ligi TRT ve tabii’de: Canlı Yayın Akışı

TRT, futbolseverlere UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Yarına ait karşılaşmalar TRT 1, TRT Radyo 1, TRT Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Samsunspor’un maçı TRT 1 ve TRT Radyo 1 üzerinden izleyiciyle buluşacak. Konferans Ligi’ndeki yabancı takımların karşılaşmaları ise TABİİ Spor kanallarından yayınlanacak; kalan maçlar ise dönüşümlü olarak TABİİ Spor ve TRT Spor’da ekrana gelecek.

Canlı Yayın Programı

23.00 Mainz - Samsunspor - TRT 1/ TRT Radyo 1

23.00 Lausanne - Fiorentina - TABİİ Spor

23.00 Strasbourg - Breidablik - TABİİ Spor 1

23.00 Crystal Palace - Kups Kuopio - TABİİ Spor 2

23.00 Sparta Prag - Aberdeen - TABİİ Spor 3

23.00 Shakhtar Donetsk - Rijeka - TABİİ Spor 4

23.00 Rayo Vallecano - Drita - TABİİ Spor 5

23.00 - 01.00 Dönüşümlü yayın - TABİİ Spor 6/ TRT Spo

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR CANLI YAYINLA TRT 1, TRT RADYO 1, TRT SPOR...

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR CANLI YAYINLA TRT 1, TRT RADYO 1, TRT SPOR VE TABİİ PLATFORMUNDAN FUTBOLSEVERLERLE BULUŞACAK.

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sea To Sky Antalya'da: FIM Hard Enduro 8-10 Ekim 2026'da
2
Selçuk Can Caner, Sutopu Dünya Kupası Division 2'de Gol Kralı Oldu
3
Kayserispor 17. sırada: 15 haftada 13 puan
4
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray Maçları için Sloven Hakem Vincic'i Talep Etti
5
Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 ile Geçti
6
Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi