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Genç Haltercilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Türkiye, Polonya'daki Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda 31 sporcu ile temsil edilecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:52
Genç Haltercilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Türkiye Genç Haltercileri Avrupa Podyumunda

Polonya'nın Raszyn kentinde düzenlenecek olan Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na Türkiye, genç milli haltercileriyle güçlü bir şekilde katılacak.

17 Kadın ve 13 Erkek Sporcu İle Temsil

26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada, Türkiye'yi 18 kadın ve 13 erkek halterci temsil edecek. Toplamda 449 sporcu yarışacak.

Erkek Haltercilerimiz

Genç erkekler kategorisinde 55 kiloda Ertuğrul Seçgin ve Ramazan Efe Yılmaz, 61 kiloda Burak Aykun, 67 kiloda Engin Kara ve Kaan Kahriman, 73 kiloda Halil İbrahim Akbulut, 89 kiloda Kerem Kurnaz, 96 kiloda Enes Çelik, 109 kiloda Muhammed Emin Burun, +109 kiloda Taner Çağlar podyuma çıkacak.

Genç Kadın Haltercilerimiz

Genç kadınlar kategorisinde ise 45 kiloda Ezgi Kılıç ve Yağmur Melek Şahin, 55 kiloda Merve İlden, 64 kiloda Tuğba Nur Koz ve Yelda Akar, 59 kiloda Tuba Kılınç, 71 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Canan Kolçak, 87 kiloda Büşra Çan ve +87 kiloda Fatmagül Çevik yarışacak.

23 Yaş Altı Kategorisi Mücadelesi

23 yaş altı erkekler kategorisinde 55 kiloda Harun Algül, 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve +109 kiloda Ali Oflaz; kadınlar kategorisinde ise 45 kilo Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 55 kiloda Burcu Alıcı ile Cansel Özkan, 64 kiloda Aysel Özkan, 71 kiloda Dilara Uçan, 76 kiloda Dilara Narin, 81 kiloda Sara Yenigün madalya mücadelesi verecek.

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