Genç Kadın Milli Güreşçiler Avrupa ve Dünya Şampiyonası İçin Gün Sayıyor

Güreşte Tarih Yazmaya Hazırlar

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarına devam eden genç kadın milli güreşçiler, bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı sonuçlar elde ederek tarih yazmanın peşindeler.

Hedef Avrupa Şampiyonası

20 yaş altındaki milli güreşçiler, Edirne'deki tesislerinde sıkı bir çalışma döneminden geçiyor. 17-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın ardından haziran ayında İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılacaklar.

İlayda Çin: "Türk Bayrağını Dalgalandırmak Gurur Verici"

Avrupa şampiyonu milli güreşçi İlayda Çin, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. “Tekrar Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırmak çok gurur verici” diyen İlayda, TOHM'da verdikleri emeğin karşılığını alacaklarına inanıyor.

Nil Aktaş ve Yağmur Karabacak’ın Hedefleri

Avrupa şampiyonu Nil Aktaş ise, Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olarak milli takıma katılma hedefinde olduğunu ifade etti. “Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diyen Nil, arka planda genç sporcuların yetiştiğini vurguladı.

Mili güreşçi Yağmur Karabacak ise, 7 yıllık mücadele sonucunda Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılar elde ettiğini kaydetti. “Bu yıl şampiyon olmak istiyorum. O hedefle çalışmalarımı sürdürüyorum” diyerek kararlılığını ifade etti.

Edirne TOHM'un Rolü

Edirne TOHM Spor Uzmanı Nilgün Güçlü, TOHM’un Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdiğini belirtti. “Gençlerimizin hedefi olimpiyatlar” diyerek, Türkiye Güreş Şampiyonası’nın önemine değindi.

Birlikte Çalışmanın Gücü

Antrenör Begüm Mısıratlı, milli güreşçilerin farklı şehirlerden Edirne TOHM'a gelerek aynı hedef doğrultusunda çalıştıklarını anlattı. “Burada tek bir amaç için çalışıyorlar. Avrupa ve dünyada Türk bayrağını birlikte dalgalandıracaklar” ifadesiyle takım ruhunu vurguladı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren kadın milli güreşçiler bu yılda Avrupa ve dünyada şampiyon olmayı hedefliyor. Edirne'deki TOHM'da antrenörleri eşliğine çalışmalarını sürdüren 20 yaş altı güreşçiler katılacakları şampiyonalarda başarılarıyla tekrar tarihe adını yazdırmak istiyor. Milli güreşçiler 17-18 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ardından haziran ayında İtalya'da gerçekleşecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren kadın milli güreşçiler bu yılda Avrupa ve dünyada şampiyon olmayı hedefliyor. Edirne'deki TOHM'da antrenörleri eşliğine çalışmalarını sürdüren 20 yaş altı güreşçiler katılacakları şampiyonalarda başarılarıyla tekrar tarihe adını yazdırmak istiyor. Milli güreşçiler 17-18 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ardından haziran ayında İtalya'da gerçekleşecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.