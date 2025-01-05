Genç Karting Pilotu Alp Aksoy, PREMA Racing ile 2025 Sezonunda Yarışacak

Alp Aksoy, PREMA Racing ile Büyük Bir Adım Attı

Genç karting yeteneği Alp Aksoy, motor sporları dünyasının önde gelen ekiplerinden PREMA Racing ile 2025 sezonu için anlaşma imzaladı. Bu gelişme, Alp'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

PREMADan Resmi Açıklama

PREMA Racing tarafından yapılan resmi açıklamada, Alp Aksoy'un FIA Karting Avrupa Şampiyonası, FIA Karting Dünya Şampiyonası ve Champions of the Future serilerinde takım adına yarışacağı belirtildi. Alp'in bu serilerdeki performansı, onun gelecekteki potansiyelini gözler önüne serecek.

Alp Aksoy, genç yaşına rağmen ulaştığı bu başarı ile motor sporlarına olan tutkusunu bir adım daha ileri taşımış olacak. Önümüzdeki sezon, Aksoy için yeni bir meydan okuma ve uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı sunacak.