Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Deplasmanında Kötü Gidişe 'Dur' Diyecek

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, ligde oynadığı ilk dört maçı kaybettikten sonra Rize deplasmanında yeni bir başlangıç arayacak.

Maç bilgileri

Haftanın kapanış mücadelesi Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Başkent ekibi kötü seriyi kırmayı hedefliyor

Bu sezon Süper Lig'e döndükten sonra oynadığı dört maçı da kaybeden Gençlerbirliği, kötü gidişata Rize deplasmanında son vermeyi planlıyor. Kırmızı-siyahlılar ligde sırasıyla Samsunspor'a 2-1, Hesap.com Antalyaspor'a 1-0, Gaziantep FK'ye 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Kadro durumu

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyunculardan Ensar Kemaloğlu kadroda yer almazken, Metehan Mimaroğlu'nun durumu maç günü netlik kazanacak.

Transfer hareketliliği

Milli arada kadrosunu güçlendiren Gençlerbirliği, Franco Tongya'yı bonservisiyle transfer ederken; Kevin Csoboth, Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve kaleci Ricardo Velho'yu kiralık olarak kadroya kattı.

Birinci transfer ve tescil döneminde 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan kulüp, Süper Lig'e yükseldiği kadroyu büyük ölçüde yeniledi. Öte yandan Macaristan'ın Ferencvaros takımından transfer edilen Adama Traore, Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiralandı.

Son hafta yapılan işlemler sonrası yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Moussa Kyabou, Michal Nalepa ve aşil tendonundan ameliyat edilen Peter Etebo'nun liste dışında kaldığı öğrenildi.