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Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yı Deplasmanda 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:02
Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yı Deplasmanda 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında heyecan dolu anlar yaşandı. Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, ligdeki puanını artırarak hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Maçta gösterdikleri performansla dikkat çeken oyuncular, taraftarlarını sevindirdi.

Erzurumspor FK ise evinde aldığı bu mağlubiyetle zor bir süreçten geçti. Takım, ilerleyen haftalarda toparlanarak ligdeki konumunu yükseltmenin yollarını arayacak.

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